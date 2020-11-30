تدشين مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجي الدواجن بعسير

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ويأتي المشروع ضمن خطوات عدة تتخذها الوزارة لدعم مشروعات الدواجن في المملكة، تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص على مشروعات الدواجن، إضافة إلى المساهمة في تأجير الأراضي وتسهيل الإقراض من صندوق التنمية الزراعية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني للمستثمرين.وتمتلك تعاونية عسير أحدث خط إنتاج الدواجن في المملكة، إلى جانب مسالخ ومصانع للحوم الدواجن ذات الطاقة الاستيعابية العالية وفق معايير دقيقة وحديثة لضبط الجودة، إذ تسهم الجمعية بإنتاج كبير يصل إلى 50 مليون طير سنويا بمعدل 15 ألف طير في الساعة، و70 مليون صوص سنويا، ويتم كل ذلك بخطط استراتيجية وكوادر سعودية.
يذكر أن مشروع «أصول» يعد أهم المشروعات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن، إذ تسهم بـ5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدواجن، وحصلت العام الماضي 2019 على المركز السادس في قائمة أكبر منتجي الدواجن اللاحم في الشرق الأوسط.
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