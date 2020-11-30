شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يطلع على دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في جدة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

إلى ذلك استقبل أمير المنطقة، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا هاني مؤمنة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنة بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.