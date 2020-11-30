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أمير مكة يطلع على دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات

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- بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في جدة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

إلى ذلك استقبل أمير المنطقة، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا هاني مؤمنة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنة بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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