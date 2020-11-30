شكرا لقرائتكم خبر 938 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 9 مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك خلال تنفيذها أمس 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام.

كما عمدت الأمانة إلى غسل وتعقيم وتطهير 746 موقعا في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 أطنان من النفايات، وإزالة 4144 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فردا من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

إلى ذلك أغلقت بلدية وسط الدمام 20 منشأة للحدادة والألمنيوم في خضرية الدمام الصناعية، وذلك بعد رصد عدد من التجاوزات، من أهمها مخالفة الاشتراطات البلدية والتعديات على المواقف والعمل عليها وعرض البضائع.

من جانب آخر أشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق، مهيبة في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940.

من أعمال الأمانة: