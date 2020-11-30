القيادة تهنئ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس رومانيا كلاوس فيرنير يوهانس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس رومانيا كلاوس فيرنير يوهانس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد في برقية بعثها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فيرنير يوهانس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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