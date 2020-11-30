الشمراني رئيسا تنفيذيا لهيئة المساحة الجيولوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قرارا يقضي بتعيين المهندس عبدالله الشمراني رئيسا تنفيذيا للهيئة. وأعرب المهندس الشمراني عن اعتزازه بهذه الثقة، مثمنا لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية تكليفه بهذه المهمة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته. يذكر أن المهندس عبدالله الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، وتدرج خلال مسيرته العملية التي تجاوزت 30 عاما في عدد من المناصب القيادية والإدارية. يذكر أن المهندس عبدالله الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، وتدرج خلال مسيرته العملية التي تجاوزت 30 عاما في عدد من المناصب القيادية والإدارية.

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