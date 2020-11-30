شكرا لقرائتكم خبر استمرار تراجع حالات كورونا النشطة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 393 حالة، و12 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 357360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة، منها 659 حالة حرجة.

أكدت الصحة استمرار تراجع الحالات النشطة في المملكة وأن نسبة التعافي قفزت إلى 97.04%، مشيرة إلى أنه أجري 39224 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتبار ذلك أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 357,360

الوفيات 5896

المتعافون 346,802