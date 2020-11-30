شكرا لقرائتكم خبر إغلاق عقبتي الباحة وحزنة نتيجة الأمطار وتساقط الصخور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس جميع الطرق (العقاب) التي تربط سراة المنطقة بقطاع تهامة احترازيا نظرا لكثافة الضباب والرياح الشديدة، واستمرار هطول الأمطار وتساقط الصخور.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب مهندس فايز الغامدي أنه تم إغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنة، كإجراء احترازي في ظل الأمطار الغزيرة حفاظا على سلامة سالكي تلك الطرق، مؤكدا على أن جميع دوريات السلامة تقوم بواجبها حيال رفع الحالة إلى مركز القيادة والتوجيه، وكذلك تمرير المعلومات إلى غرف العمليات المشتركة، وتنبيه ومنع المواطنين من عبور الأودية التي تشكل خطورة في الوقت الراهن.

وفي جازان دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة حتى الخميس، يصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان، ومحافظات (فرسان، وأبوعريش، وصبيا، وبيش، والطوال، والدرب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث).

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بالجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرا أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعيا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa.