السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 321 حالة وفاة.

// انتهى //

21:19ت م

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لوكسمبورغ 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 34678 إصابةَ.وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، أنها سجلت تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 321 حالة وفاة.// انتهى //21:19ت م0207

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