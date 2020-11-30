السعودية اليوم / الجزائر تستأنف رحلات النقل الجوي المحلية في السادس من ديسمبر



الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

قررت الحكومة الجزائرية عودة الرحلات الجوية المحلية ابتداءً من السادس من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، بعد التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس

وأشار البيان إلى أن الإجراء يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال لـ"البروتوكول" الصحي الخاص على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات.

// انتهى //

21:15ت م

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الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسقررت الحكومة الجزائرية عودة الرحلات الجوية المحلية ابتداءً من السادس من ديسمبر المقبل.جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، بعد التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية.وأشار البيان إلى أن الإجراء يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال لـ"البروتوكول" الصحي الخاص على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات.// انتهى //21:15ت م0204

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