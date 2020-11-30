السعودية اليوم / الجزائر تسجل 978 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 978 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد إلى 83199 حالةً.

وأضاف أنه سُجلت 21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2431 حالةً.

فيما تماثل للشفاء 605 مرضى بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53809 حالات.

// انتهى //

21:05ت م

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الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد إلى 83199 حالةً.وأضاف أنه سُجلت 21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 2431 حالةً.فيما تماثل للشفاء 605 مرضى بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53809 حالات.// انتهى //21:05ت م0198

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