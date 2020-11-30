السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2563 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغ 788 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.477 حالة وفاة.

// انتهى //

21:02ت م

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كيب تاون 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2563 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 38 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغ 788 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.477 حالة وفاة.// انتهى //21:02ت م0197

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