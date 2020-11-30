شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على الشرقية حتى الثانية من صباح غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من استمرار حالة السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح السطحية ، على الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. وقالت الهيئة أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية من صباح غد الثلاثاء.

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