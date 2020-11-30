موعد صرف رواتب التأمينات وبدلات يومية وتعويضات نقدية بنظام ساند

تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، في صرف رواتب ومعاشات المستفيدين منها ومن نظام ساند ضد التعطل، بالإضافة إلى صرف البدلات النقدية والتعويضات المقرر لبعض الأفراد، بالإضافة إلى فتح باب ضم المدد التأمينية للمشتركين، مؤكدة صرف تعويضات الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه الطعام أو إلى المسجد والعكس.

التعويض المالي للمشتركين السعوديين

يصرف المشترك تعويضات عن الأخطار المهنية بنسبة 100% من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، على أن يخضع لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائد، وقد يحصل على معونة الغير بنسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، مع خضوعه لفحوص طبية دورية لمدة 10 سنوات، وفي حالة الوفاة نتيجة إصابة عمل، فيُصرف لأفراد العائلة عائد شهري.

التعويض المالي للمشتركين الغير سعوديين

في حالة التعرض لإصابة عمل، يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلاً من العائد بنسبة 100% في حالة العجز الكلي، وصرف تعويض مالي مقطوع مقداره 84 شهرًا من قيمة العائد، وفي حالة حدوث عجز جزئي نسبته 50%، فيحصل على تعويض مالي مقطوع يُعادل 60 شهرًا من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165000 ريال.

وصرف البدلات والتعويضات

كما أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنها تتحمل دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائد.