شكرا لقرائتكم خبر 176 صقرا تتنافس في اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (النسخة الثالثة) في ملهم شمال مدينة الرياض 176 صقرا، ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تصل لنحو 18,5 مليون ريال بمختلف فئاتها.

ويشهد اليوم الرابع إكمال السباق بين الصقارين المشاركين في فئة «جير شاهين قرناس ملاك»، والذين تنافسوا على مدى شوطين، ليكملوا الشوط الثالث اليوم، ويتنافس فيه 79 صقرا، إضافة إلى سباق «حر فرخ محترفين»، الذي يضم 13 صقرا متسابقا، و»حر قرناس محترفين» ويضم 25 صقرا، و»حر فرخ ملاك» ويضم 59 صقرا متسابقا.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يوميا.

أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، فستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، قد أعلن عن جوائز تصل إلى أكثر من 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان «الملواح» و»المزاين»، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، أما بقية قيمة الجوائز فخصصت للفائزين في مسابقة الملواح بكل فئاتها المشاركة.

وتشهد مسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك السعوديين.

ومسابقة الملواح ليست مجرد داعٍ يلوح للصقر فينطلق إليه مباشرة، فهنالك الكثير من التفاصيل المهمة التي تصنع الفارق وتحقق الفوز، وهنالك إعداد خاص يخضع له الصقر قبل انطلاقة السباق إلى جانب تفاصيل مهمة في عملية التدريب.

ويرى الصقار أرميزان الدوسري أن هنالك الكثير من التفاصيل الصغيرة والمهمة التي تصنع الفارق في منافسات الملواح، وقال: الملواح له دور مهم جدا، فهو الذي يحمس الطير للاندفاع نحوه، ويجب أن يكون الطير يعرفه ومتعودا عليه.

واستعرض أسبابا عدة لعدم استجابة الطير والتفاعل مع الملواح وعدم الطيران، وبالتالي ينقضي الوقت المسموح به لعملية الهد ويتم استبعاده، مبينا أبرز هذه الأسباب: أن الطير لم ير الملواح أو أنه ليس بصحة جيدة، أو أنه تناول العشاء متأخرا ولا يرغب في الأكل.