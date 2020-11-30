ضبط 45 مواطنا و181 شاحنة حطب معد للبيع

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحث المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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