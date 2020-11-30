، أفغانستان تنوه بجهود المملكة في نشر الفكر المعتدل ومحاربة التطرف ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تصريح لسفير بلادها لدى السعودية عقب لقائه الوزير آل الشيخ بالرياض

أكد سفير دولة أفغانستان لدى المملكة السيد أحمد جاويد مجددي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لها وقفات جميلة وكبيرة مع أشقائهم في أفغانستان، والمملكة رائدة وقائدة العالم الإسلامي، وخيرها وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها.

ونوه السفير مجددي بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مجال التوعية والإرشاد ونشر الفكر المُعتدل ومُكافحة التطرف.

جاء ذلك في تصريح للسفير الأفغاني عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الاثنين) في مكتبه بالوزارة بالرياض.

وأكد السفير «أحمد مجددي» متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مضيفاً أنها وصلت إلى مستوى متقدم من الازدهار والرقي في مختلف المجالات، كما أكد على أهمية زيادة التعاون مستقبلاً بين البلدين لخدمة الشأن الإسلامي.

وعبر السفير مجددي عن إعجابه بما استمع إليه من شرح موجز حول بعض الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة في جانب مكافحة الغلو والتطرف ونشر الفكر المعتدل والتي تتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن في العالم.

وكان اللقاء الذي جمع الوزير آل الشيخ بالسفير الأفغاني بمقر الوزارة اليوم بالرياض قد بحث عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل في الشأن الإسلامي.