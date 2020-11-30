شكرا لمتابعة خبر عن أبشر يوضح آلية نقل خدمات العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر ضوابط وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية للمواطنين المسجلين في بوابتها بشكل إلكتروني، مؤكدة أن العمالة المنزلية من الجنسية التشادية مستثنية من تلك الخدمة.

وأوضحت منصر أبشر أن الخدمة تتيح نقل خدمات العمالة المنزلية للمواطنين المسجلين في بوابة أبشر بشكل إلكتروني، بشرط عدم وجود مخافات مرورية مسجلة على صاحب لعمل، وأن تكون حالة لطرفين صاحب العمل والقديم والعامل المنزلي «حي يرزق» وألا يكون صاحب العمل الجديد مطلوب أمنيًّا أو مسجل بنظام هارب مع وجود بصمة وصورة للعامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل أعمارهم عن 25 عامًا،

وأضافت أبشر أنه يسمح لصاحب العمل "الذكر المتزوج والأنثى المطلقة أو الأرملة" بكفالة 4 من العمالة المنزلية على أن يستفيد من الخدمة من لديه حساب في أبشر، وتكون رسومها ألفي ريال في المرة الأولى و4 آلاف ريال في المرة الثانية و6 آلاف ريال للمرة الثالثة.

ولفتت المنصة إلى أنه يمكن الوصول إلى تلك الخدمة عبر خدمة العاملين خدمات نقل العمالة المنزلية