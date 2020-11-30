شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قانوني: عمل مراكز طباعة البحوث للطلاب بأبخس الأثمان " مخالف " لنظام الحماية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال محامي ومستشار قانوني، أحمد المحيميد، إن مراكز خدمات الطالب التي تطبع البحوث بأبخس الأثمان يعتبر عملهم مخالف لنظام الحماية الفكرية.

وشدد " المحيميد " خلال حواره عبر برنامج " تم "، قائلا:" يجب أن هناك تنسيق وتكامل بين هيئة حماية الملكية الفكرية ووزارة الإعلام للحد من هذه الظاهرة لأنها تضيع جهد مؤلف الكتاب ".

وأوضح " المحيميد " أن الوعي القانوني لدى المجتمع " مرتفع "، داعيا الجميع للإبلاغ عن هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها، لافتا:" يوجد لوائح في القطاع الخاص تعطيك الحماية الكافية للتبليغ ومن ثم يُحال البلاغ للجهة المختصة ".