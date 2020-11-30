شاهد. طيار سعودي يستعرض بطائرة نقل على ارتفاع خيالي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهارة طيار سعودي يقوم بالاستعراض بطائرة نقل عملاقة. أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهارة طيار سعودي يقوم بالاستعراض بطائرة نقل عملاقة. وبين الفيديو الطائرة الضخمة من طراز‎ "C-130" ذات المحركات المتعددة وهي تحلق وتطير باتزان كبير، يدل على مهارة قائدها. الجدير بالذكر أن اللوكهيد "C-130" طائرة نقل عسكرية تتولى نقل القوات والمعدات إلى مناطق القتال، وإنزال قوات العمليات الخاصة بالمظلات وتقديم المعونات والإغاثة، ومنها أنواع تستخدم للتزود بالوقود جوا.

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