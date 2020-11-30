شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخضيرى يوضح طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي. أوضح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي. وقال الخضيري : "‏لتجنب آلام الظهر والإنزلاق: ينصح بالجلوس بظهر مستقيم قبل حمل الأشياء الثقيلة" وبين مقطع الطريقة الصحيحة لحمل الأشياء الثقيلة مترازنة، مشددا على على ضرورة أن يكون العمود الفقري متوازنا كالمسطرة في حال الانحناء أو الجلوس.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الخضيرى يوضح طريقة تجنب آلام الظهر والإنزلاق الغضروفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.