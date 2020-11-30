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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن يوم الخميس المقبل سيشهد دخول موسم المربعانية، مضيفا أن هناك فرقاً بين باذر الوسم وباذر المربعانية، موضحاً أن “الباذر” يعني أول الإنبات، وأن ظهوره يوافق الأسبوع الأول من الوسم، وكذلك الأسبوع الثاني من آخر الوسم.
ولفت إلى أن الباذر في موسم المربعانية يظهر خلال الثلاثة أسابيع الأولى منه، ويعتمد ظهوره على درجة البرودة، حيث يظهر في الأسبوع الثالث إذا كانت الأجواء باردة في أيامه الأولى.
واستبعد ظهور الباذر من منتصف المربعانية إلى دخول شباط لكون الأرض تكون حينها باردة، مضيفا أن النبتة لا تعلو لأعلى إذا كانت أجواء المربعانية باردة، وإنما تتشبث بالأرض، الأمر الذي يجعلها تصمد أمام برد موسم الشبط الهالك.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هذا موعد دخول المربعانية .. وهذه مواقيت ظهور “الباذر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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