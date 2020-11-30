«استثناء وحيد».. تحديد شروط وضوابط نقل العمالة المنزلية

أوضحت منصة أبشر ضوابط وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية للمواطنين المسجلين في بوابتها بشكل إلكتروني، على أن يستثنى من تلك الخدمة العمالة المنزلية من الجنسية التشادية.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الخدمة تتيح نقل خدمات العمالة المنزلية للمواطنين المسجلين في بوابة أبشر بشكل إلكتروني، بشرط عدم وجود مخافات مرورية مسجلة على صاحب لعمل، وأن تكون حالة لطرفين صاحب العمل والقديم والعامل المنزلي «حي يرزق» وألا يكون صاحب العمل الجديد مطلوب أمنيًّا أو مسجل بنظام هارب مع وجود بصمة وصورة للعامل.

وأضافت منصة «أبشر»، أنه لا يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل أعمارهم عن 25 عامًا، ويسمح لصاحب العمل «الذكر المتزوج والأنثى المطلقة أو الأرملة» بكفالة 4 من العمالة المنزلية على أن يستفيد من الخدمة من لديه حساب في أبشر، وتكون رسومها ألفي ريال في المرة الأولى و4 آلاف ريال في المرة الثانية و6 آلاف ريال للمرة الثالثة، ويتم الوصول إلى تلك الخدمة عبر خدمة العاملين خدمات نقل العمالة المنزلية.

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