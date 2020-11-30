كورونا والإنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تجدد التذكير بـ«فارق حاسم»

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التفريق بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبين الإنفلونزا العادية؛ وذلك بموجب الفحوصات والتحاليل.

وقالت الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع «تويتر»، إنه من الصعب الاعتماد على الأعراض والعلامات السريرية فقط؛ للتفرقة بين الإصابة بفيروس كورونا وبين الإنفلونزا ونزلات البرد والزكام العادية؛ حيث إن جمعيها من العدوات التي تصيب الجهاز التنفسي وللتشخيص فإنه لا بد من إجراء مزيد من التحاليل المخبرية والفحوصات للتأكد.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على استفسار من أحد المواطنين بشأن صورة بيانية متداولة، بشأن الفوارق الشهيرة بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبين نزلات البرد والإنفلونزا العادية من حيث الأعراض والتأثير.

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