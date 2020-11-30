ردت على صورة بيانية متداولة..
جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التفريق بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبين الإنفلونزا العادية؛ وذلك بموجب الفحوصات والتحاليل.
وقالت الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع «تويتر»، إنه من الصعب الاعتماد على الأعراض والعلامات السريرية فقط؛ للتفرقة بين الإصابة بفيروس كورونا وبين الإنفلونزا ونزلات البرد والزكام العادية؛ حيث إن جمعيها من العدوات التي تصيب الجهاز التنفسي وللتشخيص فإنه لا بد من إجراء مزيد من التحاليل المخبرية والفحوصات للتأكد.
جاء ذلك ردًا من الوزارة على استفسار من أحد المواطنين بشأن صورة بيانية متداولة، بشأن الفوارق الشهيرة بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وبين نزلات البرد والإنفلونزا العادية من حيث الأعراض والتأثير.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة تكشف عن آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا والإنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تجدد التذكير بـ«فارق حاسم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.