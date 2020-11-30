تقنية المزاحمية تنهي تعثر 8 سنوات في تخصص السياحة

بعد تعثر دام 8 سنوات تقريبا، يترقب أهالي المزاحمية افتتاح كلية التقنية، الواقعة غرب مشروع القدية جنوب طريق «مكة - الرياض»، قريبا، إذ كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الأستاذ فهد العتيبي، لـ«دوت الخليج» عن بدء تشغيل الكلية التقنية بمحافظة المزاحمية، وستكون الانطلاقة بفتح القبول في قسم السياحة للفصل التدريبي الثاني من العام 1442 هــ في تخصص الموارد البشرية فقط عبر بوابة القبول بالمؤسسة.

وأشار «العتيبي» إلى أن الخطة المعتمدة لعام 1442- 1443هـ تهدف لفتح تخصص الإرشاد السياحي وتخصص إدارة الفاعليات، بطاقة إجمالية تتراوح بين 2000 و2500 متدربا ومتدربة، أما في حال التوسع بتخصصات أخرى، والاستفادة من ورش الميكانيكا والكهرباء، فإن الطاقة المكانية للكلية قد تصل إلى 10 آلاف.

وعن آلية القبول، أوضح «العتيبي» أن آلية القبول هي آلية قبول الكليات التقنية الأخرى نفسها، حيث يتم التقديم على بوابة القبول بالمؤسسة وفقا لمعايير القبول المعتمدة، علما أن القبول متاح حاليا في الكلية.

يذكر أن «دوت الخليج» تابعت تعثر مشروع الكلية التقنية على مدى الـ8 سنوات الماضية، ونشرت الصحيفة تقريرين حولها تحت عنوانين هما «ملاحظات توقف تشغيل الكلية التقنية بالمزاحمية» و«المزاحمية تترقب افتتاح كليتها التقنية». كما نشرت، في 23 يناير 2020، تصريحا لأمير الرياض تحت عنوان «المواطن سبب التعديات على الأودية»، الذى نوه خلاله بعدم تلقيه أي شيء عن بداية مشروع الكلية التقنية والانتهاء منه أو تدشينه، مؤكدا أنه سيسأل عن المشروع ويتأكد، ومن ثم سيرى النور قريبا.