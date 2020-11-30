السعودية اليوم / أمطارعلى منطقة الباحة



الباحة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراه، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوه والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وحذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

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19:02ت م

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