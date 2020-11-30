السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك خالد يرعى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجودة 2020



أبهـا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، احتفال عمادة التطوير الأكاديمي والجودة باليوم العالمي للجودة 2020، بحضور مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة الدكتور خالد الزهراني، ورئيس قسم المملكة العربية

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الجامعة في مجالات التطوير والجودة الذي أسهم بشكل كبير في تقدمها في التصنيفات الدولية واعتماد العديد من برامجها، مؤكداً سعي الجامعة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة خلال السنوات القادمة.

وشهد الحفل محاضرة علمية قدمها مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة الدكتور خالد الزهراني حول الإستراتيجية الوطنية للجودة، ولمحة عن القسم السعودي في الجمعية الأمريكية للجودة قدمها رئيس القسم المهندس أحمد الملحم، إضافة إلى عرض مرئي تناول أبرز معايير الجودة وآليات تقييمها، وكذلك لمحة عن البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وجهات الاعتماد.

واشتملت البرامج الحاصلة على الاعتماد من منظمة "ABET" وهيئة تقويم التعليم والتدريب "NCAAA" 9 على برامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والصناعية والمدنية والهندسة الميكانيكية، ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، والطب والجراحة، وإدارة الأعمال، فيما تم تكريم المميزين في 10 مجالات للتميز في الجامعة شملت التميز في مجال التعليم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومجال البحث العلمي في مساري التخصصات العلمية والنظرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ، إضافة إلى التميز في مجال خدمة المجتمع فرع الأفراد، وفرع المسؤولية المجتمعية للكليات والأقسام والإدارات، والتميز في مجال التعلم الإلكتروني، والتميز في مجال الابتكار، والكلية المميزة، والموظف المميز.

// انتهى //

17:23ت م

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أبهـا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، احتفال عمادة التطوير الأكاديمي والجودة باليوم العالمي للجودة 2020، بحضور مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة الدكتور خالد الزهراني، ورئيس قسم المملكة العربية السعودية بالجمعية السعودية الأمريكية للجودة المهندس أحمد الملحم.وأشاد رئيس الجامعة بجهود الجامعة في مجالات التطوير والجودة الذي أسهم بشكل كبير في تقدمها في التصنيفات الدولية واعتماد العديد من برامجها، مؤكداً سعي الجامعة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة خلال السنوات القادمة.وشهد الحفل محاضرة علمية قدمها مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة الدكتور خالد الزهراني حول الإستراتيجية الوطنية للجودة، ولمحة عن القسم السعودي في الجمعية الأمريكية للجودة قدمها رئيس القسم المهندس أحمد الملحم، إضافة إلى عرض مرئي تناول أبرز معايير الجودة وآليات تقييمها، وكذلك لمحة عن البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وجهات الاعتماد.واشتملت البرامج الحاصلة على الاعتماد من منظمة "ABET" وهيئة تقويم التعليم والتدريب "NCAAA" 9 على برامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والصناعية والمدنية والهندسة الميكانيكية، ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، والطب والجراحة، وإدارة الأعمال، فيما تم تكريم المميزين في 10 مجالات للتميز في الجامعة شملت التميز في مجال التعليم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومجال البحث العلمي في مساري التخصصات العلمية والنظرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ، إضافة إلى التميز في مجال خدمة المجتمع فرع الأفراد، وفرع المسؤولية المجتمعية للكليات والأقسام والإدارات، والتميز في مجال التعلم الإلكتروني، والتميز في مجال الابتكار، والكلية المميزة، والموظف المميز.// انتهى //17:23ت م0162

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