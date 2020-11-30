شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء وشوارع جديدة تزين مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة في استكمال تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة، الذي يشكل جزءا من مشروع التسمية والترقيم التابع للأمانة. وأوضحت الأمانة أن هذا التحرك يأتي بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية للمسميات الجديدة.

ومع تحديث مسميات أحياء مكة يقفز عدد الأحياء فيها من ٦٠ إلى ٩٣ حيا، إذ جرى اطلاق مسميات (شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية) على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة، بعد أن كانت تسمى بالأرقام، كما جرى تغيير مسميات أحياء (القرارة وشعب عامر والنقا) إلى حي (رؤى الحرم)، وكذلك تم تغيير مسميات أحياء الشرائع إلى (البركة والبيعة والتروية والثنية والحطيم والخضراء والراشدية والسلام والصفا والعسيلة والكوثر والمقام واليمامة وبدر وحنين وزمزم ومعاد)، بعد أن كانت تعرف مخططاتها بالأرقام. كما تمت إضافه مسميات أحياء (الفتح وطيبة والفرقان والعقبة والمروة) إلى أحياء شمال مكة المكرمة بعد تعديل حدود الأحياء وتقنينها، وتم تغيير مسمى حي (مخطط ستر) في حي العزيزية إلى (حي السنابل).

على الصعيد ذاته، قامت الأمانة بتركيب لوحات أسماء شوارع (حطين ومؤتة والفضة والذهب والسحاب وذات عرق) إلى بعض الشوارع الرئيسية في أحياء الراشدية والخضراء الواقعة في شرق مكة المكرمة.

وتنفذ أمانة العاصمة المقدسة الأسماء المناسبة للشوارع أو إعادة تسميتها، بما يتوافق مع المكانة التاريخية والدينية لهذه المدينة المقدسة، وبما يتناسب مع التطور العمراني والتوسع الحاصل في مكة المكرمة.