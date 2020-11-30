شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "الصناعات العسكرية" يبحث المجالات المشتركة مع سفير بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ، اليوم ، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون ، وحيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعي العسكري والأمني، وبحثنا فرص تطوير مجالات العمل المشتركة في القطاع بين البلدين الصديقين.

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