تعرّف على أسباب زيادة الوزن مع تناول البيتزا

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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البيتزا من الوجبات السريعة التي سجلت حضورًا متميزًا في جميع المجتمعات، فمن منا لا يحب البيتزا، فالأطفال والكبار يعشقون تناول هذه الوجبة التي يتفنن الطهاة وربات البيوت بإعدادها على مختلف الأشكال وبمحتويات متنوعة ولكن السؤال الذي يطرق الأبواب، لماذا البيتزا من مسببات زيادة الوزن.

الأطفال أكثر استهلاكًا

يقول استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن لـ”متابعات الخليج 365“: تعتبر البيتزا من الوجبات السريعة التي لقيت رواجًا وانتشارًا في جميع مجتمعات العالم، إذ تتفنن المطاعم المخصصة لها بإعدادها بمحتويات متنوعة ومختلفة تلبي احتياجات المستهلكين، كما أن ربات البيوت يحرصن على هذه الوجبة وتقديمها للأطفال كثيرًا، وهذه الفئة تعتبر أكثر استهلاكًا في العالم.

زيادة الوزن وتناول البيتزا

وتابع قائلًا: “البيتزا من الأطعمة التي تتسبب في تراكم الدهون، وبالتالي زيادة الوزن في حالة واحدة وهي إذا كان الفرد لا يمارس أي نشاط رياضي ويكثر من تناول الوجبات السريعة ومنها البيتزا، فما يحدث هو تراكم للدهون وزيادة السعرات الحرارية بجانب تناول المشروبات الغازية، وكل هذه العناصر تمهد لتراكم الدهون وزيادة الوزن تدريجيًا.

كما أن المشكلة الأخرى هي أنه عندما يكون الفرد مجهدًا فأنه يكثر من تناول البيتزا إذا كانت رغبته في ذات اليوم هو تناول البيتزا، إذ إن الدماغ يفرز بروتين عصبي يطلق عليه اسم “نيروببتيد واي”، يؤدي إلى زيادة الشهية ومن تناول الطعام، وهذا الأمر يزيد من فرصة زيادة الوزن، وإذا تم تعطيل إفراز هذا الهرمون، الذي يفرزه الدماغ عند الشعور بالإجهاد، فإنه تقل فرص زيادة الوزن”.

مكونات صحية للإعداد

ونصح الدكتور عبدالمحسن ربات البيوت عند إعداد البيتزا في المنزل بأن تكون المكونات صحية ومنها استخدام الطحين الكامل بدلًا عن الطحين الأبيض لإعداد العجينة أو إضافة مكونات صحية كالشوفان فهي مصدر مهم للفيتامينات والألياف، الزيتون وزيته الذي يساعد في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، وإبقائه في حالة صحية جيدة، بعيدًا عن الغازات والانتفاخات، الفطر وهو مفيد جدًا لجسم الإنسان، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وهو خالٍ تمامًا من الدهون والكوليسترول، وصلصة الطماطم التي تعتبر مصدرًا هامًا لفيتامين (أ) و (سي) ومضاد الأكسدة الليكوبين الذي يعمل على الوقاية من أمراض عديدة.

أما الجبن فيجب إضافة كمية معتدلة من الجبن، فهي مصدر للكالسيوم ويمكن إضافة الأجبان قليلة الدهن لتقليل من كمية السعرات الحرارية والدهون المشبعة، والعجينة التي تتكون من خميرة التي تحتوي على فيتامين (ب) والذي يعمل على تسهيل وظائف الجسم وجهاز المناعة، والفلفل الحار الذي يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية وبنفس الوقت هو غني بالمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

بيتزا اللحم والدجاج والتونة

ولفت إلى أن اللحم والدجاج والتونة فأنه يفضل إعدادهما على الفرن وبكمية قليلة من الزيت، وقليل من الملح، مع تجنب وضع السمن في العجينة، لأن السمن يحتوي على نسب عالية من الدهن.

الإضافات غير الصحية

وأكد الدكتور عبدالمحسن، أن البيتزا الطازجة تحتوي على مكونات صحية أعلى مقارنة بالبيتزا المجمدة والتي تباع في المتاجر ومطاعم الوجبات السريعة، ولكن بوجه عام وسواء كان الفرد يتناول البيتزا المجمدة أو الطازجة، فإن إضافة المزيد من الإضافات إليها يمكن أن يجعلها غير صحية وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند تناول البيتزا خارج المنزل.



