IATA : الرحلات الدولية لن تعود بالكامل قبل 2024 والخسائر مستمرة

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، أن حركة الرحلات الدولية لن تعود إلى مستويات ما كانت عليه قبل وباء كورونا قبل العام 2024 على أحسن تقدير.

الرحلات الدولية خسائر القطاع

وأوضح IATA، أن وباء كورونا شكل تحديًا لصناعة الطيران الدولي في الكفاح من أجل البقاء في عام 2020، وأنه من غير المتوقع أن تعود أعداد الركاب إلى مستويات 2019 حتى عام 2024 على أقرب تقدير، مشيرة إلى أن الخسائر الفادحة التي أصابت الصناعة سوف تستمر بعد العام 2021.

وأشار الاتحاد إلى أن إيرادات قطاع الطيران انخفضت بحوالي نصف تريليون دولار خلال 2020 لتصل إلى 328 مليار دولار، بالمقارنة مع 838 مليار دولار في عام 2019، كما خفضت الشركات نفقاتها بمقدار 365 مليار دولار لتصبح 430 مليار دولار في 2020، بالمقارنة مع 795 مليار دولار في 2019.