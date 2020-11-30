أوبك+ تتجه إلى محادثات مهمة وسط اختلافات بشأن خطط الإنتاج

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تتجه أوبك+ إلى عقد اجتماع يستمر على مدار يومين، وسط اختلافات بين الأعضاء بشأن خطط تأجيل زيادة الإنتاج، حيث لم يتوصلوا إلى توافق في محادثات مساء الأحد، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويناقش التحالف المؤلف من 23 دولة بقيادة السعودية ما إذا كان سيتم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج عند المستويات الحالية، وتأجيل الزيادة المقررة حتى يناير.

ويشعر بعض الأعضاء بالقلق من أن الأسواق العالمية لا تزال هشة للغاية لامتصاص إنتاج براميل إضافية، بينما يحرص آخرون على بيع المزيد من النفط الخام.

ووفقًا لمصادر بلومبرغ، أيد معظم المنتجين الذين أجروا مناقشات غير رسمية يوم الأحد الإبقاء على القيود الحالية حتى الربع الأول.

وكان الخبراء يتوقعون تمديد الاتفاق لمدة ثلاثة أشهر، لكن على ما يبدو فإن هذه الخطة لم تحظ بموافقة بعض الأعضاء.

وإذا لم يتم تعديل اتفاق أوبك+ الحالي فسيزيد الإنتاج بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، مما قد يعرقل الانتعاش الأخير في أسعار النفط الخام.

وتستعد منظمة أوبك+ لعقد جلساتها الخاصة التي تبدأ في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت فيينا.

وفي السياق نفسه، يُذكر أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال إنه لا توجد أي خلافات بين روسيا وأوبك كما كان الوضع في أوائل 2020.



