احصل الآن على قرض سريع من بنك الراجحي يصل لـ 500 ألف ريال بدون كفيل

أتاح بنك الراجحي الحصول على تميله المتوافق مع الشريعة الإسلامية حسبما أفاد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، خلال 30 دقيقة فقط في وقت قياسي، وذلك من خلال التسجيل إلكترونيًا أو عبر تطبيق المصرف للهواتف الجوالة، على أن يتم السداد على أقساط مريحة وطويلة الأجل حسب إمكانية كل مقترض، كما يمكن للمواطنين في الحصول عليها سريعًا، كذلك يمكن الحصول عليه للمقيمين بدون كفيل، شريطة ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 2000 ريال سعودي، كذلك انطباق الشروط المطلوبة عليه.

شروط الحصول على قرض الراجحي

ألا يتعدى سن المتقدم للحصول على القرض عن 70 عامًا.

تقديم بيان بمفردات المرتب.

تسديد كافة الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

القسط الشهري لا يقل عن 900 ريال.

تكلفة التمويل للقرض 12%.

بربح سنوي يبدأ من 3.68%.

المرفقات المطلوب تقديمها

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

بيان بمفردات الراتب.

شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

كيفية التقديم للحصول على القرض

يتم التسجيل للحصول على القرض من خلال الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني لبنك الراجحي على: https://www.alrajhibank.com، ثم تسجيل البيانات اللازمة وملء النموذج الموجود بالموقع حسب البيانات الشخصية الكاملة بدقة عالية، ثم إرسال الطلب، وانتظار التواصل عبر رقم الجوال الخاص بك، كما يمكن تحميل تطبيق جوال مصرف الراجحي للهواتف الذكية للتقديم أونلاين بكل سهولة وبشكل أسرع.