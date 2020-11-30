، نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفتح ،

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التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما يشهده القطاع الرياضي من تطور في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- مبيناً أهمية العمل المؤسسي، والحرص على الالتزام بمعايير الحوكمة، والتطوير المستمر للألعاب المختلفة، والمساهمة في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتحويل النادي إلى حاضنة شبابية محفزة لطاقات أبناء الأحساء، متمنياً سموه لنادي الفتح ومنسوبيه التوفيق.
وأكد رئيس المهندس "العفالق" من جهته أن متابعة أمير المنطقة ونائبه وإشادتهما دافع لإدارة النادي من أجل بذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفتحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-30
التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما يشهده القطاع الرياضي من تطور في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- مبيناً أهمية العمل المؤسسي، والحرص على الالتزام بمعايير الحوكمة، والتطوير المستمر للألعاب المختلفة، والمساهمة في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتحويل النادي إلى حاضنة شبابية محفزة لطاقات أبناء الأحساء، متمنياً سموه لنادي الفتح ومنسوبيه التوفيق.
وأكد رئيس المهندس "العفالق" من جهته أن متابعة أمير المنطقة ونائبه وإشادتهما دافع لإدارة النادي من أجل بذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
05:54 PM
أشاد بالدعم الكبير للقطاع الرياضي من قبل ولاة الأمر
التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما يشهده القطاع الرياضي من تطور في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- مبيناً أهمية العمل المؤسسي، والحرص على الالتزام بمعايير الحوكمة، والتطوير المستمر للألعاب المختلفة، والمساهمة في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتحويل النادي إلى حاضنة شبابية محفزة لطاقات أبناء الأحساء، متمنياً سموه لنادي الفتح ومنسوبيه التوفيق.
وأكد رئيس المهندس "العفالق" من جهته أن متابعة أمير المنطقة ونائبه وإشادتهما دافع لإدارة النادي من أجل بذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.
، نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفتح ،
المصدر : الخليج 365
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