شكرا لمتابعة خبر عن موقف شخص مريض من تنفيذ 80 جلدة "حد المسكر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تساءل شخص صدر بحقه حد المسكر ٨٠ جلدة، عن إمكانية عدم تنفيذ الحد نظرًا لأنه مريض، مشيرًا إلى أنه لديه تقرير يثبت ذلك.

وأكد مسشار قانوني على أن هذا حد شرعي ويجب تنفيذه، مؤكدًا على ضرورة عرض الحالة على القاضي مصدر الحكم.

وأضاف أنه غالبا إذا كان لا يتحمل الجلد يكتفى بجلده ( شمراخا ) أي له أطراف متعددة كثعكال فيه ٨٠ شمراخاً يجلد به مرةً واحدة حسب ما جاء في تقريرات محكمة التمييز.