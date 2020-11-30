شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق عقبتي الباحة المخواة وحزنة احترازياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قرر الدفاع المدني بالباحة، إغلاق عقبتي الباحة المخواة وحزنة احترازيًا بعد تساقط الصخور نتيجة الأمطار.

ومن جانبه، أوضح نائب متحدث الدفاع المدني بالباحة الرائد فايز عوض الغامدي، إنه تم إغلاق عقبة الباحة وكذلك عقبه حزنه ببلجرشى نتيجة هطول الأمطار ولوجود تساقط صخور مع ضباب كثيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.