المحافظات والمدن السعودية الأكثر تعافيًّا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، وجاءت الرياض في الصدارة بتسجيل 73 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 26 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 21 حالة.

وسجلت جازان 19 ومكة المكرمة والطائف 14 حالة تعاف لكل منهما، والمبرز 12، وسجلت الدمام والقنفذة 11 حالة تعاف لكل منهما ووالجبيل والظهران 10 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 8 حالات تعاف جديدة في كل من: الهفوف وصبيا والنعيرية وقرية العليا، وسجلت خميس مشيط 7 حالات.

وسجلت تبوك وبيش 6 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 5 حالات تعاف في كل من بريدة وأبو عريش ووينبع وعنيزة وبقيق وأحد المسارحة والعقيق والعيص، وسجلت صامطة ورفحا والخفجي 4 حالات لكل منهم، وتم تسجيل 3 حالات في كل من عرعر وحائل والدلم وطريف وضرما وتيماء وفيفا.

وتم تسجيل حالتين فقط في كل من: الأسياح ونجران والمجمعة والخبر ونمرة والمخواة والبدائع ورياض الخبراء وبلجرشي ورأس تنورة وبللسمر، فيما سجلت حالة واحدة في بطحاء والطوال وفرسان وعقلة الصقور والعيدابي وأحد رفيدة والباحة أبها والزلفى والقريات وعيون الجواء والقيصومة ومهد الذهب والمزاحمية والبكيرية والمظيلف والدرعية والخرج والريث وثريبان.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357360 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 346802 حالة، وتم تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5896 حالة.

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