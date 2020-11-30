«طقس الثلاثاء».. أمطار رعدية على 9 مناطق سعودية

توقعت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، أن الخليج العربي، يشهد رياحا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14ــ36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة لطقس الغد الثلاثاء.

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