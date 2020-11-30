أكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الرادعة..

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اطلقت صاروخًا باليستيًا من عمران وسقط في صعدة، وفقًا للإخبارية. وذكر التحالف أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتدمير القدرات النوعية. اقرأ أيضا: تدمير لغمين حوثيين جنوب البحر الأحمر.. وقيادة التحالف: صناعة إيرانية

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف» يعلن إطلاق الحوثي لصاروخ باليستي وسقوطه في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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