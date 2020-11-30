للنساء العاملات.. كيفية الاستفادة من دعم برنامج «وصول» في 4 خطوات

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة طريقة التسجيل والاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة في برنامج وصول.

وأوضح صندوق هدف، أن التسجيل في برنامج وصول يتطلب التسجيل في البوابة الوطنية للعمل «طاقات» ثم اختيار البرنامج من قائمة برامجنا.

ومن ثم يمكن إدخال عنوان المنزل والعمل ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على التسجيل في برنامج وصول ثم تفعيل الرابط الذي سيصلك من مزود الخدمة على نفس البريد الإلكتروني المسجل في «طاقات » لتظهر لك مركبة وصول في تطبيق مزود الخدمة.

وأكد صندوق «هدف»، أن برنامج وصول يوفر دعمًا مقداره خصم 80% من تكلفة كل رحلة بحد أعلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6 آلاف ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري من 6001-8000 ريال.

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