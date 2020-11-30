هيئة حقوق الإنسان تطلق مشروعًا لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، مشروعًا لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم، يتضمن في مرحلته الأولى توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها، أن مذكرات التفاهم الثلاث، تضمنت إنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن أنظمة المملكة تولي أهمية كبيرة لحقوق السجناء والموقوفين، وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيًا وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفير الرعاية لأسرهم.

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