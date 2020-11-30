القائمة المحدثة لتطبيقات النقل الموجه المؤهلة لمبادرة دعم العمل الحر

من بينها أوبر وكريم..
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، القائمة المحدثة لتطبيقات النقل الموجّه، المؤهلة لمبادرة دعم العمل الحر.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن تطبيقات النقل الموجّه، المؤهلة لمبادرة دعم العمل الحر هي شركة أوبر السعودية المحدودة، ومؤسسة ترحال المدن للنقل البري، وشركة التمكين السريع.
وكذلك شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، وشركة السرعة الإلكترونية التجارية، ومؤسسة أمان للنقل البري، وتطبيق نواعم للنقل البري، ومؤسسة كرم السيارة لتقنية المعلومات، وفقًا للهيئة العامة للنقل.
وأيضا مؤسسة جميل لتوجيه المركبات، ومؤسسة حصل للنقل البري، وشركة إيجو لتقنية المعلومات، ومؤسسة كداد للنقل البري، ومؤسسة آمنة للنقل البري، وفقا للهيئة العامة للنقل.
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