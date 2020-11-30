قائد مركبة يتجاوز السيارات بشكل خطير في جدة.. مواطن يشتكي والمرور يستجيب

تطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليه
أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة في مدينة جدة، تجاوز عددًا من السيارات على الطريق بشكل خطير.
وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- تجاوبًا مع شكوى مواطن، قائلًا «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وقال المواطن في شكواه، إن قائد إحدى المركبات على طريق الحرمين بمدينة جدة، قام بتجاوز مجموعة من السيارات عن طريق كتف الطريق بشكل خطر.
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