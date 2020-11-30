إغلاق عقبتي الباحة وحزنة نتيجة الأمطار

من مقاطع متداولة لسقوط الصخور في عقبة الباحة
وأفاد نائب المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب مهندس فايز الغامدي، بأنه تم إغلاق عقبتى الباحة وحزنة كإجراء احترازي في ظل الأمطار الغزيرة، حفاظا على سلامة سالكي تلك الطرق، مؤكدا أن جميع دوريات السلامة تقوم بواجبها حيال رفع الحالة إلى مركز القيادة والتوجيه، وكذلك تمرير المعلومات إلى غرف العمليات المشتركة، وتنبيه ومنع المواطنين من عبور الأودية التي تشكل خطورة في الوقت الراهن.
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