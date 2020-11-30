جامعة سطام تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الأمير سطام بالخرج الدكتور عيسى بن خلف الدوسري أن إجراءات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1442هـ ستكون على النحو التالي:

أولا: إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي عن بُعد في جميع الكليات حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتماشياً مع توجهات الدولة في الحد من انتشار الفيروس باستثناء الكليات التالية التي ترى الكليات أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها على النحو الآتي؛ كلية الطب، وطب الأسنان: جميع الاختبارات حضورية باستثناء متطلبات الجامعة تقام عن بُعد.

ثانيا: كليات الهندسة، والسنة التحضيرية: بعض المقررات المختارة من القسم الأكاديمي إضافة إلى المقررات ذات الطبيعة العملية تكون اختباراتها حضورية فقط. وأكد الدوسري اتخاذ الكليات جميع الوسائل والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع لجنة الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالجامعة للتأكيد على تطبيق الإجراءات بمقرات الاختبارات قبل وأثناء وبعد الاختبار.