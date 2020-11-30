السعودية اليوم / السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفا و 968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .

// انتهى //

16:03ت م

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داكار 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إضافة إلى 10 حالات تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفا و 968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .// انتهى //16:03ت م0140

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