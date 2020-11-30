السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يقلد قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة



تبوك 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم , قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد البحري ركن بندر بن عبدالله الجهني رتبته الجديدة (عقيد ) .

وثمن سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة , متمنيا للعقيد الجهني التوفيق في عمله.

فيما أكد العقيد الجهني أن الترقية ستكون حافزا له لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:53ت م

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