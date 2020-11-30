السعودية اليوم / استكمال تنفيذ مشروعين بمحافظة الدرب بأكثر من 19 مليون ريال



صبيا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أكمل تعليم صبيا تنفيذ مشروعي مدرستين تابعين لمكتب تعليم محافظة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 19 مليون ريال.

ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع المنجزة ، للاستغناء عن عدد من المباني مستأجرة، وسيستفيد منها قرابة 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغا يقدر بـ 820 ألف ريال سنوياً ، كما سيتم استكمال جملة من المشاريع المدرسية والملاعب والصالات

//انتهى//

15:44ت م

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صبيا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأكمل تعليم صبيا تنفيذ مشروعي مدرستين تابعين لمكتب تعليم محافظة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 19 مليون ريال.ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع المنجزة ، للاستغناء عن عدد من المباني مستأجرة، وسيستفيد منها قرابة 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغا يقدر بـ 820 ألف ريال سنوياً ، كما سيتم استكمال جملة من المشاريع المدرسية والملاعب والصالات الرياضية والمرافق وتغطية الساحات الخارجية بالمظلات لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والتخلص من المباني المستأجرة ورفع الكفاء التشغيلية لتلك المباني.//انتهى//15:44ت م0129

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