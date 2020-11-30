السعودية اليوم / 123699 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 20 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 210 والمنومين في العناية المركزة 108 حالات.

// انتهى //

15:32ت م

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مسقط 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 123699 إصابة والوفيات 1423 بنسبة 14ر1% والمتعافين 115216 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93%.وأوضحت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 20 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 210 والمنومين في العناية المركزة 108 حالات.// انتهى //15:32ت م0119

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