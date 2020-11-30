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الحالات الحرجة 659 ومنطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ67 حالة
إجمالي المتعافين 346802 وحصيلة الوفيات 5896
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (393) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (346802) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4622) حالة من بينها (659) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (357360) حالة، توفي منهم (5896) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (232) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي بحسب المناطق، الرياض 67، مكة المكرمة 42، المدينة المنورة 32، المنطقة الشرقية 26، عسير 23، القصيم 17، نجران 7، كما سجلت مناطق تبوك وجازان وحائل 3 حالات في كل منها، فيما كانت الجوف أقل المناطق التي سجلت حالات جديدة بواقع حالتين فقط.
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