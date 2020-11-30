- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، على جميع المتدربين بالكلية بضرورة بذل الجهد، خاصة مع اقتراب انتهاء دراستهم.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقد أمس، عبر منصة البلاك بورد بحضور عدد كبير من متدربي الكلية .
وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين، إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن اللقاء -الذي عقد أمس، عن طريق منصة البلاك بورد، بحضور عدد كبير من متدربي الكلية- ناقش العديد من المواضيع، وأكد على ضرورة الاستعداد الكامل للاختبارات.
وبين أن عميد الكلية اقترح فتح المكتبة صباحاً ومساءً أيام الاختبارات؛ لمن يرغب أداء الاختبار فيها. كما وجه المتدربين لضرورة تسجيل المقررات في المواعيد المحددة .
ودعا الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الحصول على عمل، وقدم لهم التهنئة بالتخرج والاعتذار لعدم التمكن من عمل حفل تخرج نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 03:57 PM
قدّم لهم التهنئة بالتخرج والاعتذار لعدم التمكن من عمل حفلعميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم
أكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، على جميع المتدربين بالكلية بضرورة بذل الجهد، خاصة مع اقتراب انتهاء دراستهم.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقد أمس، عبر منصة البلاك بورد بحضور عدد كبير من متدربي الكلية .
وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين، إبراهيم بن عبدالله الحناكي، أن اللقاء -الذي عقد أمس، عن طريق منصة البلاك بورد، بحضور عدد كبير من متدربي الكلية- ناقش العديد من المواضيع، وأكد على ضرورة الاستعداد الكامل للاختبارات.
وبين أن عميد الكلية اقترح فتح المكتبة صباحاً ومساءً أيام الاختبارات؛ لمن يرغب أداء الاختبار فيها. كما وجه المتدربين لضرورة تسجيل المقررات في المواعيد المحددة .
ودعا الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الحصول على عمل، وقدم لهم التهنئة بالتخرج والاعتذار لعدم التمكن من عمل حفل تخرج نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
، عميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عميد "اتصالات الرياض" يطالب المتدربين ببذل الجهد مع اقتراب انتهاء دراستهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.